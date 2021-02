Keke Palmer e Daniel Kaluuya star del nuovo film di Jordan Peele

Keke Palmer e Daniel Kaluuya saranno i protagonisti del nuovo film diretto da Jordan Peele.

Il progetto targato Universal ha inoltre già una data di uscita: 22 luglio 2022.

Attualmente i produttori non hanno rivelato alcun dettaglio dell'atteso lungometraggio che verrà realizzato dopo il successo ottenuto da Scappa - Get Out e Noi.

Jordan Peele, secondo The Hollywood Reporter, ha scelto di collaborare nuovamente con Daniel Kaluuya e di affidare la parte della protagonista femminile a Keke Palmer.

Il filmmaker, inoltre, ha scritto la sceneggiatura e sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Ian Cooper, nel team della Monkeypaw Productions, Sara Scott e Tony Ducret.

Keke Palmer ha recentemente recitato nel film Hustlers e nelle serie televisive Star e Scream.

L'attore Daniel Kaluuya, invece, è attualmente protagonista nelle sale americane con Judas and the Black Messiah.