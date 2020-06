Keira Knightley protagonista della serie tv The Other Typist

L'attrice Keira Knightley sarà la protagonista e produttrice di una nuova serie tv intitolata The Other Typist, prodotta per Hulu.

Keira Knightley potrebbe presto ritornare nel mondo della tv con la serie The Other Typist, un adattamento del romanzo scritto da Suzanne Rindell di cui sarà anche produttrice.

Il progetto è sviluppato per Hulu e sarà realizzato grazie a Searchlight Television e 20th Century Fox Television.

La protagonista della storia raccontata in The Other Typist sarà Rose: una giovane che lavora come dattilografa per la polizia e si ritrova coinvolta nel mondo glamour della sua collega Odalie, il ruolo affidato a Keira Knightley. Quando viene commesso un crimine, tuttavia, non sarà chiaro quale delle due donne sia la più colpevole.

La storia portata sul piccolo schermo affronterà i temi dell'identità, delle classi, dell'ossessione e del desiderio non corrisposto. La showrunner e produttrice della serie sarà Ilene Chaiken.

Keira Knightley ha lavorato per la televisione solo in occasione della miniserie Neverland ed è stata recentemente protagonista del film Misbehaviour.

Ilene Chaiken è invece impegnata nella serie The L Word: Generation Q, rinnovata recentemente da Showtime per una seconda stagione.