Keira Knightley: il suo ex Jamie Dornan si sentiva minacciato dall'enorme successo dell'attrice

La star di Pirati dei Caraibi Keira Knightley portava così tanti soldi in tavola che il suo ex Jamie Dornan ha smesso di sentirsi "l'uomo alfa" della relazione.

Keira Knightley ha affascinato il suo pubblico fin da quando ha interpretato una piccola parte nel franchise di Star Wars. Ha poi trovato il suo ruolo di punta in Sognando Beckham e presto è diventata l'attrice in cima alla lista delle star preferite da tutti.

L'ultima interpretazione di Knightley è stata quella in Lo strangolatore di Boston di Matt Ruskin, dove ha interpretato Loretta McLaughlin, la giornalista che ha dato la notizia dell'omicidio di tredici donne da parte di un serial killer negli anni Sessanta.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l'attrice è sposata con il musicista James Righton, con cui si è unita in matrimonio nel 2013. Come ogni altro buon marito, James Righton è felice del successo della moglie e non si sente minato dalla sua popolarità. Lo stesso non si può dire dell'ex di Keira Knightley, Jamie Dornan.

Il successo di Keira Knightley ha travolto Jamie Dornan?

Jamie Dornan e Keira Knightley si sono incontrati in agosto durante un servizio fotografico e subito dopo si sono legati sentimentalmente. Le cose tra i due non hanno funzionato e hanno finito per prendere strade separate nel 2005.

Keira knightley in una scena del film Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma

Dopo la loro rottura, Dornan ha parlato della "pressione" che deriva dall'uscire con una persona di successo e popolare come la Knightley. L'attore di Cinquanta sfumature di grigio ha raccontato al Mail on Sunday di aver iniziato a sentirsi un po'"di secondo piano" durante la loro storia. Perché? La Knightley guadagnava molto di più di Dornan durante la loro relazione e questo ha finito per influenzare il loro rapporto.

"C'è una grande pressione quando si esce con una persona come Keira. Ci si può sentire un po' di secondo piano ed è quello che è iniziato a succedere. Non è che io portassi il pane in tavola, e questo può iniziare a influenzare tutto".

Keira Knightley di fronte a Michael Fassbender in A Dangerous Method

Ha poi aggiunto che spesso nelle relazioni l'uomo è l'alfa in termini di denaro e potere. Così, quando questo non ha funzionato tra i due, Dornan ha ammesso di aver iniziato a cercare di essere dominante in altri ambiti. Inutile dire che questo ha causato problemi tra i due.

"L'uomo deve essere l'alfa della relazione sul fronte del denaro e del potere e chiaramente io non lo ero. Si sente di dover essere dominanti in altri ambiti e questo porta a dei problemi". I commenti di Dornan ovviamente non sono piaciuti a tutti e alla fine l'attore ha dovuto fornire un chiarimento. Parlando con l'Evening Standard del suo famigerato dialogo, Dornan ha dichiarato che è stato preso fuori dal contesto. "È stato preso totalmente fuori contesto. Non volevo dire questo".

Rosamund Pike, Keira Knightley e Simon Woods in Orgoglio e Pregiudizio

Nel 2011 tramite un amico in comune Knightley ha incontrato il suo attuale fidanzato e musicista dei Klaxons, James Righton. Pur essendo un cantante, Knightley guadagna ovviamente meno della moglie ma la loro relazione, sfociata in matrimonio, è una relazione sana in cui i due si supportano a vicenda.

"I giornali dicono questo alle ragazze, che devono sentirsi in colpa se ottengono un grande successo che mette in imbarazzo gli uomini che gli stanno accanto, cosa che non succede con mio marito o con mio padre. Ma la società si ostina ancora oggi a dirci come dovremmo essere e sentirci", ha dichiarato a Net-A-Porter la star di Pirati dei Caraibi.