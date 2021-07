Keira Knightley nel cast di doppiatori del film animato Charlotte

Keira Knightley è entrata a far parte del gruppo di attori che darà voce ai protagonisti del film animato Charlotte.

Il progetto, una co-produzione canadese-francese-belga, verrà presentato in anteprima al Toronto Film Festival in programma in Canada nel mese di settembre,

Charlotte è diretto da Éric Warin e Tahir Rana. Sul grande schermo si racconta la storia di Charlotte Salomon, una giovane artista tedesca-ebra che diventa adulta alla vigilia della seconda Guerra Mondiale e va contro ogni aspettativa riuscirendo a creare un capolavoro senza tempo.

Il progetto si ispira alla serie di dipinti autobiografici intitolata Life? Or Theatre?.

Nel cast vocale della versione inglese del film, oltre a Keira Knightley, ci saranno Brenda Blethyn, Jim Broadbent, Sam Claflin, Henry Czerny, Eddie Marsan, Helen McCrory che ha registrato i dialoghi nei mesi che hanno preceduto la sua morte, Sophie Okonedo e Mark Strong. Nella versione francese, invece, saranno coinvolti anche Marion Cotillard e Romain Duris.

La sceneggiatura è firmata da Erik Dutherford e David Bezmozgis. Jen Gorton, responsabile della produzione e del settore vendite di Sierra/Affinity, ha dichiarato: "Tutti noi di Sierra/Affinity sono eccitati nel lavorare con questo cast stellare e presentare questo film animato unico ai distributori di tutto il mondo. La storia di Charlotte è una che merita di essere raccontata e siamo certi che l'incredibile talento del cast in collaborazione con il team che si occupa della regia e dell'animazione riusciranno a raggiungere ed emozionare gli adulti di tutto il mondo".