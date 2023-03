Keira Knightely: il suo ruolo in Pirati dei Caraibi l'ha fatta sentire "bloccata e ingabbiata"

Keira Knightley ha confessato che la sua Elizabeth Swann, nella saga di Pirati dei Caraibi, l'ha fatta sentire spesso "bloccata e ingabbiata". Il grande successo ottenuto con quei film (verso i quali lei stessa non aveva alcuna aspettativa), accompagnato al fatto che in molti vedevano nel personaggio un oggetto del desiderio, ha chiarito fin da subito all'attrice cosa fare coi progetti successivi.

Bloom e Knightley in Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

Durante una recente intervista con Harper's Bazaar U.K., Keira Knightley ha rivelato di alcune difficoltà che ha provato, nella vita privata e lavorativa, quando ha interpretato Elizabeth Swann nella saga de I pirati dei Caraibi: "Ho avuto un gran bell'ingresso nella vita adulta, un vero e proprio atterraggio estremo a causa dell'esperienza della fama in tenera età", ha detto l'attrice che, ricordiamolo, all'epoca de La maledizione della prima luna aveva circa 17/18 anni. La giovane età e l'attenzione mediatica hanno contribuito a causarle una pressione eccessiva e la star della saga Disney ha svelato che è rimasta un po' sconvolta nel rendersi conto che alle volte ci si aspetta che alle donne vada bene essere considerate in un certo modo nella sfera pubblica, a volte persino essere trattate da oggetti.

Successivamente l'attrice ha ribadito: "[Elizabeth Swann] era l'oggetto della lussuria di tutti. Non che non ci sia una grande forza combattiva in lei. Ma è stato interessante passare dall'essere un vero maschiaccio, all'essere proiettata in un personaggio che è esattamente l'opposto. Al tempo stesso, però, mi sono sentita molto limitata e bloccata. Quindi i ruoli successivi riguardavano il tentativo di uscirne... non avevo idea di come spiegare e affrontare la situazione. Mi sembrava davvero di essere in gabbia in una situazione che non capivo".

Keira Knightley star di Boston Strangler, film prodotto da Margot Robbie e Ridley Scott

Coerentemente con le sue parole, la carriera di Keira Knightely parla chiaro, delineando il percorso di un'attrice che ha sempre cercato di dare tutta se stessa in ruoli che mettessero in evidenza il suo talento artistico, prima del suo aspetto.