Keanu Reeves riceverà il primo premio Lance Reddick, dedicato alla co-star di John Wick

La star di Matrix è stato scelto per essere insignito del primo riconoscimento intitolato alla co-star nel franchise diretto da Chad Stahelski.

L'Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror ha annunciato che Keanu Reeves riceverà il primo Lance Reddick Legacy Award alla cinquantunesima edizione dei Saturn Award. L'intero show sarà dedicato alla memoria del compianto collega, scomparso lo scorso marzo a soli 60 anni.

Grande amico di Reddick, Keanu Reeves ha recitato al suo fianco nel franchise action John Wick. Lance Reddick è apparso in tutti e quattro i film nel ruolo di Charon, portiere dell'Hotel Continental, nel quale il suo personaggio interagiva con il sicario interpretato da Reeves.

Keanu Reeves e il cinema di genere

Robert Holguin, presidente dell'Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror, e i produttori dei Saturn Bradley e Kevin Marcus hanno dichiarato:"Questo premio simboleggia e celebra non solo il talento di un interprete ma anche il suo carattere; qualcuno che rappresenta un vero ambasciatore di buona volontà nell'industria. Dai film di fantascienza (la trilogia di Matrix), fantasy (Bill & Ted's Excellent Adventure, Constantine), e horror (Dracula di Bram Stoker/L'avvocato del diavolo), Keanu ha fatto tutto, senza dimenticare Speed e Point Break - Punto di rottura".

"Keanu non è solo un'icona di Hollywood ma anche un luminoso esempio di umiltà e gratitudine. Nel corso della sua incredibile carriera, non ha mai dimenticato il sostegno dei suoi fan e degli autori che lo hanno sostenuto in tutti questi anni. Siamo entusiasti di celebrare la memoria di Lance con un caro amico e un'icona del genere". I Saturn Award si terranno il prossimo 4 febbraio. John Wick è uscito dopo la morte di Reddick; Reeves e Chad Stahelski hanno dichiarato che il film è 'dedicato alla sua amata memoria'.