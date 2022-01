Keanu Reeves: "Regala soldi perché la sua ricchezza lo imbarazza", secondo un amico

Keanu Reeves, che secondo alcune stime avrebbe accumulato una fortuna pari a 315 milioni di dollari, è conosciuto in tutto il mondo per la sua generosità: un amico di famiglia ha rivelato al The Post che la star di Matrix è "un po' imbarazzata" dalla sua ricchezza e ha deciso che la sua missione di vita è quella di regalare soldi agli altri.

L'amico anonimo ha elogiato la star di John Wick e ha detto che la maggior parte delle persone non sapranno mai che Reeves ha sempre aiutato la sua famiglia e i suoi amici quando ne avevano bisogno: "Keanu ha dato via molti soldi e ha fatto molto di più per le persone di quanto la maggior parte della gente possa immaginare".

"Sa quanto è fortunato. A differenza di molte mega star di Hollywood, non dà mai nulla per scontato". Ha concluso la fonte anonima, rivelando anche che, dopo aver subito diverse tragedie personali in passato, la star di Matrix Resurrections ha promesso di aiutare gli altri e di dedicare la sua vita al bene.

Un'altra fonte vicina al mondo di Hollywood ha rivelato che Keanu Reeves è uno degli attori più amati e apprezzati nel settore: "Non vedono l'ora di lavorare con lui, gli stuntman ad esempio muoiono dalla voglia di lavorare con Keanu. Non solo per i regali. È perché li prende sul serio e attribuisce loro il merito di aver contribuito al suo successo e queste sono persone che raramente ottengono alcun tipo di riconoscimento."