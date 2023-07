Keanu Reeves torna nel mondo della musica: i Dogstar annunciano un nuovo album e un tour

Keanu Reeves è tornato nel mondo della musica: la sua band Dogstar ha annunciato l'arrivo di un nuovo album e le date di un tour negli Stati Uniti e in Giappone.

L'annuncio è stato accompagnato dal video del primo singolo, un brano intitolato Everything Turns Around.

Il nuovo album

I Dogstar non presentavano un nuovo album da 23 anni e hanno scritto, sull'account Instagram del gruppo: "Siamo così entusiasti nell'annunciare il nostro nuovo album Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, in vendita dal 6 ottobre grazie alla nostra etichetta Dillon Street Record. Una quantità davvero limitata di vinili autografata è disponibile nel negozio ufficiale. Fate in fretta!".

La band è composta dal chitarrista e cantante Bret Domrose, dal batterista Rob Mailhouse e da Keanu Reeves al basso.

Gli artisti saranno inoltre impegnati in un tour, composto da oltre 25 date, che li vedrà esibirsi dal vivo in Nord America e Giappone a partire dal 10 agosto.

Il primo singolo inedito

Dogstar, in un comunicato stampa, ha inoltre parlato del singolo Everything Turns Around spiegando: "Ci sembra una canzone estiva divertente. Ha un messaggio che tira su il morale e un'atmosfera positiva che speriamo alleggerisca un po' la vostra giornata. Si tratta di una delle nostre canzoni preferite da interpretare dal vivo e non vediamo l'ora di condividerla nel nostro prossimo tour".