Keanu Reeves protagonista di Kraven, il nuovo film di Marvel e Sony?

Keanu Reeves potrebbe entrare nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Kraven il Cacciatore: online si è infatti diffusa la notizia che l'attore avrebbe ricevuto la proposta di essere protagonista di un nuovo film tratto dai fumetti.

Il progetto farebbe parte dei titoli in fase di sviluppo grazie alla collaborazione tra Sony Pictures e Marvel.

La notizia del possibile arrivo di Keanu Reeves nel MCU è stata diffusa da The Illuminerdi e, attualmente, non c'è alcuna conferma ufficiale.

L'accordo tra lo studio e l'attore non è ancora stato raggiunto e potrebbe dare vita a uno dei lungometraggi "spinoff" delle avventure di Spider-Man, come accaduto recentemente come Venom e Morbius.

Il film dedicato a Kraven viene descritto come un mix di Man on fire - Il fuoco della vendetta e Logan - The Wolverine e, nonostante la mancanza di dichiarazioni ufficiali, sembra plausibile considerando che Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha più volte ammesso di aver considerato il protagonista di John Wick e Matrix per "quasi ogni progetto che abbiamo realizzato".

Kraven è un villain di origini russe, un mercenario, e recentemente si era ipotizzato un suo debutto come villain del terzo capitolo delle avventure del giovane Spider-Man interpretato da Tom Holland.

Il film sarà scritto da Richard Wenk (The Equalizer) e porterà sul grande schermo la storia di Sergei Kravinoff, uno dei nemici più conosciuti e temibili di Peter Parker e fratellastro di Chameleon.

Alla regia dovrebbe esserci J.C. Chandor che ha recentemente diretto Triple Frontier, film prodotto da Netflix.