Keanu Reeves: l'incontro con un bambino in aeroporto diventa virale online

Keanu Reeves è da sempre uno degli attori più amati dai fan per la sua gentilezza e disponibilità e l'incontro in aeroporto con un bambino è diventato virale.

Il produttore televisivo Andrew Kimmel ha infatti notato la star mentre interagiva con un ragazzino mentre erano in attesa dei bagagli.

Il giovanissimo fan ha riconosciuto Keanu Reeves dopo essere scesi da un volo da Londra con destinazione New York e, dopo avergli chiesto un autografo, ha iniziato a porgli varie domande, a cui il protagonista di John Wick ha risposto senza esitazioni.

Keanu ha così svelato che era a Londra per girare un documentario ed è andato a vedere il Grand Prix di Formula 1, pur preferendo le moto. Reeves ha poi confermato che vive a Los Angeles, ma stava andando nella Grande Mela per cinque giorni, volendo andare a vedere a Broadway lo spettacolo American Buffalo.

Quando il ragazzo ha finito le domande è stato l'attore a porre dei quesiti al suo interlocutore: "Dove sei stato in Europa? Che gallerie hai visitato a Parigi? Quale è stata la tua preferita?".

Andrew Kimmel ha sottolineato: "Non avrebbe essere potuto più gentile, soprattutto dopo un volo internazionale. Ho pensato di condividerlo perché è un vero esempio e piccoli momenti come questi possono fare una differenza così grande nella vita delle persone. Abbiamo bisogno di più Keanu!".