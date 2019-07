Keanu Reeves e le sue GIF animate: creato uno speciale dispositivo per riprodurle!

Da oggi, i fan di Keanu Reeves e delle GiF animate saranno doppiamente contenti: è notizia recente la creazione di un dispositivo in grado di riprodurre le speciali immagini dell'attore.

Le GIF animate sono uno tra i fenomeni più in voga del momento. Tutti noi, almeno una volta, abbiamo inviato su una chat questo genere di immagini, in gradi di rallegrare la conversazione, spezzando quella monotonia di una chat. A prima vista potrebbe sembrare quasi un joystick di una console, dotato di levette analogiche in gradi di scorrere tutte le GIF. Questo speciale lettore portatile, è in grado di deliziare i fan dell'attore, grazie alla riproduzione di ogni immagine per circa 10 secondi. A creare il curioso apparecchio è stato John Park, che lavora per Adafruit Industries, azienda in grado di creare gadget come quello appena descritto, che prende il nome di Adafruit PYGamer.

Tutte le GIF vengono caricate su una scheda SD che può essere inserita nel dispositivo. Ovviamente l'utente non è limitato alle sole immagini di Keanu Reeves, ma può inserire anche altre GIF nella memoria dello speciale lettore. L'inventore dell'apparecchio, ha pubblicato anche un tutorial, per aiutare gli utenti a costruire il proprio giocatore personale.

Keanu Reeves intanto, è impegnato nelle riprese di Bill & Ted Face the Music, film che lo vedrà protagonista nelle sale prossimamente. Tra i progetti in cantiere per l'attore c'è anche quello del videogioco Cyberpunk 2077, dove vestirà i panni in performance capture di Johnny Silverhand.