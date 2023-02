Keanu Reeves contro il deepfake a Hollywood: "Una tecnologia spaventosa"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Wired, Keanu Reeves ha espresso il suo disgusto per alcune tecnologie moderne, sottolineando in particolare i pericoli dei deepfake.

"Ciò che è frustrante [dei deepfake] è che si perde la propria autonomia", ha detto Reeves. "Quando fai una performance in un film, sai che verrai montato, ma stai pur sempre partecipando al processo. Se ci addentriamo nella terra del deepfake, non c'è nessuno dei tuoi punti di vista. È spaventoso".

Reeves ha proseguito: "Sarà interessante vedere come gli esseri umani affronteranno queste tecnologie. Hanno un impatto culturale e sociologico e ci sono così tanti 'dati' sui comportamenti ora. Le tecnologie stanno trovando spazio nella nostra istruzione, nella medicina, nell'intrattenimento, nella politica, nel modo di fare la guerra e di lavorare".

La star deve aver pensato molto a Matrix e ha anche affrontato il timore che ChatGPT e altre IA sostituiscano il lavoro di artisti e creatori dicendo: "Le persone che ti pagano per la tua arte preferirebbero non pagarti. Stanno cercando attivamente un modo per aggirarti, perché gli artisti sono complicati. Gli esseri umani sono un casino".

Rivedremo Keanu Reeves in sala il prossimo 24 marzo con John Wick: Chapter 4.