Keanu Reeves ammette: "Ho sempre voluto interpretare Wolverine"

Durante il tour promozionale per John Wick: Capitolo 4, Keanu Reeves ha preso parte a un "Ask Me Anything" di Reddit, rispondendo ad una serie di domande dei fan relative alla sua carriera e alla sua vita personale. Attraverso una delle sue risposte, la star è tornata a parlare di Wolverine e di quanto gli piacerebbe incarnare il supereroe nel celebre franchise.

Durante l'intervista, Reeves ha affermato di non essersi mai pentito di aver rifiutato un ruolo anche se Wolverine è sempre stato il personaggio che più lo ha attratto nel corso della sua lunga e prolifica carriera, una nave che ormai sembra essere salpata per sempre: "Ho sempre voluto interpretare Wolverine..."

A proposito di quale John Wick sia stato il più impegnativo da girare, la star ha risposto con una frecciatina, dicendo: "Sicuramente il quarto capitolo. Ha più azione, è davvero glorioso". Per quanto concerne invece il suo film preferito tra tutti quelli che ha girato l'attore ha spiegato: "Sono stato molto fortunato, ho lavorato ad alcuni film che mi hanno cambiato la vita."

"Non posso sceglierne solo uno. I ragazzi del fiume, la trilogia di Matrix, L'avvocato del diavolo, A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare, Belli e dannati, Point Break, John Wick. Mi piacerebbe recitare in un musical... Ma non so cantare quindi non sono sicuro che ci sia qualcuno disposto ad ingaggiarmi per un musical...", ha concluso Keanu Reeves.