Keanu Reeves: la compagna Alexandra Grant tormentata da una stalker

Alexandra Grant, fidanzata di Keanu Reeves, ha chiesto a un giudice un ordine restrittivo nei confronti di una stalker dell'attore che la sta tormentando da mesi.

L'artista ha dovuto agire per vie legali dopo migliaia di post condivisi sui social media pieni di odio ed essere stata seguita di persona dalla fan ossessionata.

Nei documenti presentati dagli avvocati della donna si spiega che Alexandra Grant è vittima del comportamento ossessivo di una stalker, che ha 67 anni e si chiama Cathryn, fin da quando è apparsa per la prima volta su un red carpet accanto a Keanu Reeves.

I legali hanno spiegato che dal momento in cui l'artista è stata al centro delle notizie in cui si riporta il suo legame sentimentale con il protagonista di Matrix sono iniziati i comportamenti inquietanti della "fan", ossessionata in modo disturbante.

Nei documenti si aggiunge inoltre che Keanu Reeves è consapevole di quanto sta accadendo ed è stato coinvolto nei migliaia di post pubblicati in alcuni account aperti solo per esprimere il proprio odio nei confronti di Alexandra.

Le molestie subite da Grant non si sono limitate ai social media e proprio per questo l'artista ha chiesto che venga impedito a Cathryn, che ha già dei precedenti, di avvicinarsi a lei, alla sua casa o al suo posto di lavoro. La stalker, in passato ha già cercato di entrare nella sua residenza e in altri luoghi che frequenta.

Alexandra Grant e Keanu Reeves, negli ultimi giorni, sono stati fotografati insieme e sorridenti a Berlino, città in cui sono ricominciate le riprese del prossimo capitolo della saga di Matrix.