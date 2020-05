Katy Perry e Orlando Bloom, la figlia mostra il dito medio nell’ecografia (video)

Orlando Bloom e Katy Perry sono in attesa della loro prima figlia che già dall'ecografia sembra avere un bel caratterino.

Katy Perry e Orlando Bloom avranno il loro da fare a crescere la primogenita in arrivo, la bimba sembra avere già il suo bel caratterino: la popstar statunitense ha mostrato un'ironica ecografia dove la figlia sembra mostrarle il dito medio.

Per evitare il diffondersi del gossip su una loro possibile crisi, Katy Perry e Orlando Bloom domenica scorsa hanno pubblicato un video in cui l'attore le offriva dei fiori per la festa della mamma.

Ora la cantante ha postato su Instagram un simpatico video della sua ecografia in cui la figlia, anche dal grembo materno dimostra di avere un bel caratterino facendole il dito medio: "Quando tua figlia non ancora nata ti fa il dito medio dal grembo, significa che ci sei dentro", ha scritto ironicamente Katy Perry. Intanto è cominciato il conto alla rovescia, la figlia della coppia dovrebbe nascere in estate.