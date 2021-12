Katy Perry e Orlando Bloom si danno consigli fashion brutalmente onesti: "Ci diciamo sempre la verità"

Katy Perry e Orlando Bloom non si tirano indietro quando si tratta di valutare i reciproci outfit: la celeberrima cantante di I Kissed a Girl ha recentemente rivelato che, per quanto concerne i consigli fashion, lei e l'attore de I Pirati dei Caraibi si dicono sempre e solo la verità.

Quindi, naturalmente, la cantante 37enne si è recentemente rivolta al marito, 44 ​​anni, per aiutarla a scegliere i costumi per il suo prossimo evento a Las Vegas. "Mi metto qualcosa e poi sono solita chiedere consigli a Orlando. È divertente", ha rivelato la cantante di California Girls durante un'apparizione televisiva dello scorso venerdì su E! Pop. "Ci diciamo sempre la nuda e cruda verità".

E la franchezza va in entrambe le direzioni a quanto pare: proprio come Bloom è solito dire ciò che pensa alla cantante quando crede che un suo outfit non sia adatto anche lei gli riserva sempre lo stesso trattamento: "Di solito gli dico: 'Babe non indossarlo quello. Sembri, lasciamo perdere... non indossarlo e basta.'"

Katy Perry è sempre stata impavida per quanto riguarda le sue scelte di abbigliamento e per questo motivo non dovrebbe essere uno shock il fatto che il giudice di American Idol abbia intenzione di stupire i fan con il suo prossimo evento in Nevada. "I costumi saranno grandiosi ma le parrucche non saranno selvagge come un tempo. Ho dato alle persone quello che volevano", ha rivelato la star. "Ora sono tornata ai capelli neri".