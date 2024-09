Kathy Bates annuncia il ritiro a 75 anni, il suo ultimo ruolo sarà il reboot di Matlock

Veterana di Hollywood, l'attrice premio Oscar Kathy Bates ha annunciato che presto si ritirerà. Dopo la distribuzione su CBS e successivamente su Paramount+, della serie reboot di Matlock, il prossimo 22 settembre, l'attrice abbandonerà le scene.

Protagonista in cinque decenni di carriera, Kathy Bates ha deciso di non recitare più e ritirarsi dopo una vita trascorsa su palcoscenici e set di tutto il mondo e una bacheca ricca di premi e riconoscimenti, impreziosita dall'Oscar nel 1991.

L'ultimo ballo

Intervistata di recente dal New York Times, Bates ha dichiarato:"Questo è il mio ultimo ballo" in riferimento a Matlock. L'attrice era già pronta a ritirarsi lo scorso anno ma la trama del reboot della serie, in cui un'anziana donna combatte le ingiustizie, l'ha convinta ad accettare la parte.

Kathy Bates in American Horror Story

"È come se improvvisamente mi chiedessero di mettere in pratica tutto quello per cui ho pregato, lavorato e lottato. È estenuante" ha confessato l'attrice "Diventa la mia vita. A volte sono gelosa di questo talento, perché non riesco a trattenerlo e vorrei solo avere la mia vita". Kathy Bates è famosa soprattutto per il ruolo da premio Oscar, Annie Wilkes, in Misery non deve morire, nel quale interpreta una donna sadica e violenta che rapisce un famoso scrittore.

Successivamente, ha recitato in serie tv come Six Feet Under, The Office, Due uomini e mezzo e American Horror Story: Coven, grazie alla quale ha vinto due Emmy Award. Ha recitato anche nella sitcom Netflix Disjointed, e recentemente in Are You There God? It's Me, Margaret e A Family Affair al fianco di Nicole Kidman.

Con ben 18 episodi ordinati dallo studio, Matlock si prospetta una serie tutt'altro che leggera. Si tratta del remake dello show originale degli anni '80 con Andy Griffith protagonista. La nuova versione segue le vicende di un'avvocatessa (Kathy Bates) che torna in un prestigioso studio legale dopo aver ottenuto diversi successi in gioventù. Nel cast anche Jason Ritter, Skye P. Marshall e Beau Bridges.