L'attrice Kathryn Hahn avrà la parte di Joan Rivers nella serie The Comeback Girl, progetto in fase di sviluppo per Showtime.

Kathryn Hahn interpreterà Joan Rivers in una nuova miniserie che è in fase di sviluppo per Showtime. Il progetto si intitola The Comeback Girl e verrà scritta da Cosmo Calrson.

Greg Berlanti sarà uno dei produttori del progetto che vedrà coinvolta Kathryn Hahn come protagonista e produttrice.

La sinossi ufficiale di The Comeback Girl anticipa: "Pioniera. Adorata. Crudele. Diva. Joan Rivers ha avuto una vita senza paragoni. All'età di 54 anni era una stuperstar della comicità e poi è andato tutto in mille pezzi. The Comeback Girl è la storia inedita di come Joan Rivers abbia perseverato rischiando di suicidarsi e l'abisso professionale pur di ricostruire se stessa e la sua carriera per diventare un'icona globale".

Rivers, negli ultimi anni della sua carriera, ha lavorato come conduttrice di Fashion Police, la trasmissione di E!, del talk show In Bed With Joan ed è stata co-protagonista del reality show di Joan & Melissa: Joan Knows Best.

Kathryn, recentemente, è entrata nel Marvel Cinematic Universe grazie al ruolo di Agatha Harkness nella serie WandaVision e prossimamente sarà una delle star del sequel di Cena con delitto.