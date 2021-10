Katey Sagal, investita da un'auto, è stata ricoverata in ospedale

L'attrice Katey Sagal è stata investata da un'auto ed è attualmente ricoverata in ospedale, anche se le sue situazioni non destano preoccupazioni.

Katey Sagal è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata investita da una macchina a Los Angeles, nella mattinata di venerdì.

L'attrice, secondo quanto riportato da TMZ, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata colpita da un veicolo che stava girando a sinistra a un incrocio.

Secondo quanto riportato online, la persona che era alla guida, ha immediatamente prestato soccorso a Katey Sagal e ha chiamato un'ambulanza. L'attrice è stata poi trasportata in ospedale dove si sono occupati delle sue ferite. La sua situazione non desta però preoccupazioni e la star di Sons of Anarchy e The Conners dovrebbe essere dimessa in giornata.

Le riprese della comedy The Conners non dovrebbero subire dei ritardi a causa di quanto accaduto, tuttavia per ora non sono stati diffusi dettagli riguardanti la sua situazione di salute.

Katey, recentemente, è stata la protagonista della serie Rebel, andata in onda per una sola stagione su ABC, oltre ad aver recitato in Married with Children.