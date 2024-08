Kate Winslet torna in tv con la serie The Spot

Kate Winslet, dopo il recente The Regime - Il Palazzo del Potere, tornerà protagonista sul piccolo schermo grazie alla serie The Spot, un nuovo progetto che la vedrà coinvolta come protagonista e produttrice.

A ordinare la realizzazione degli episodi, che saranno realizzati grazie alla collaborazione tra A24 e 20th Television, è stata Hulu.

Cosa racconterà The Spot

La nuova serie creata da Ed Solomon (Full Circle), che ne sarà anche showrunner, avrà al centro della trama una coppia composta da un chirurgo di successo, interpretato da Kate Winslet, e da un insegnante. Dopo un incidente automobilistico in cui perde la vita un bambino, l'uomo inizia a sospettare della moglie. Durante il tentativo di cercare la verità emergeranno dei segreti oscuri che metterà alla prova il legame tra i due protagonisti e li obbligherà ad affrontare sensi di colpa e tradimenti.

Kate nella serie The Regime

Kate Winslet sarà coinvolta come produttrice della serie The Spot tramite la sua Juggle Productions, in collaborazione con A24.

Ed Solomon fa parte del team dei produttori e, in precedenza, ha scritto sceneggiature di film come Men in Black e Now You See Me, lavorando poi con Steven Soderbergh a Mosaic, serie prodotta per HBO.

Kate protagonista anche nei cinema

L'attrice, prossimamente, sarà protagonista anche nei cinema di tutto il mondo con Lee, film diretto da Ellen Kuras. Il lungometraggio segue la vita di Lee Miller, una fotoreporter che si ritrova in prima linea durante la Seconda Guerra Mondiale e intraprende una missione per raccontare le verità nascoste del Terzo Reich. Ma all'indomani di un tradimento, si ritrova costretta a dover fare i conti con le verità del suo stesso passato.