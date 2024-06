Kate Winslet sarà diretta da Todd Haynes nella miniserie Trust, che celebra la reunion dei due artisti

A tredici anni dall'acclamata Mildred Pierce, Kate Winslet e il regista Todd Haynes si riuniscono sul set di una nuova miniserie intitolata Trust, in fase di sviluppo presso HBO, come rivela Variety. Jon Raymond co-firmerà il progetto, che produrrà insieme a Todd Haynes.

Ancora una storia in costume, Trust sarà focalizzata su un magnate di Wall Street che negli anni '20 accumula un'improvvisa fortuna, ma perde l'amata moglie. Decenni dopo, i suoi tentativi di controllare la narrazione della sua vita vengono vanificati da un biografo che scopre i segreti del leggendario matrimonio.

La serie limitata è basata sul romanzo omonimo di Hernan Diaz che, nel 2023, ha vinto un Premio Pulitzer. Diaz e Winslet sono entrambi produttori esecutivi insieme a Haynes e Raymond così come Christine Vachon e Pamela Koffler per Killer Films.

Una sorridente Kate Winslet in occasione della presentazione di The Reader al Festival di Berlino 2009

La carriera da produttrice di Kate Winslet

Haynes e Raymond hanno già collaborato con Kate Winslet alla miniserie HBO Mildred Pierce, basata sul romanzo di James M. Cain del 1941. Trust segna la terza esperienza dell'attrice inglese come produttrice esecutiva di un progetto HBO dopo Omicidio a Easttown nel 2021 e The Regime, andato in onda all'inizio di quest'anno.

Riguardo a The Regime, Kate Winslet ha detto a Variety: "A volte quando sei un attore, ti siedi in silenzio e pensi: 'Sono l'unico che pensa che tutto questo non abbia senso?' Quindi è bello essere un produttore e avere ## potere decisionale. Per essere il numero 1 in una lista, devi guadagnarti quel posto".