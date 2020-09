Kate Winslet e Priyanka Chopra racconteranno le storie della app Calm in una serie HBO

Kate Winslet e Priyanka Chopra si aggiungono al cast di A World of Calm, la serie HBO in cui verranno raccontate le storie del sonno dell'app Calm; con loro Nicole Kidman, Keanu Reeves e tanti altri.

Kate Winslet e Priyanka Chopra presteranno la loro voce a A World of Calm, la nuova serie HBO Max basata sulla popolare app di meditazione Calm. Lo show sarà presentato in anteprima l'1 ottobre sulla piattaforma di streaming WarnerMedia. Winslet e Chopra-Jonas si uniscono così a Mahershala Ali, Idris Elba, Oscar Isaac, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lucy Liu, Cillian Murphy e Keanu Reeves nella narrazione dei 10 episodi, che si basano sulle "Storie del sonno" dell'app.

Ogni episodio di A World of Calm combinerà "immagini mesmeriche" con una narrazione progettata per trasportare lo spettatore in tranquillità attraverso narrazioni scientificamente progettate, musica incantevole e filmati sorprendenti. Le ambientazioni della storia vanno dal negozio di un produttore di noodle a Seattle ai confini dello spazio.

L'app Calm è tra le app per la salute e il fitness più scaricate sui marketplace Android e Apple. Calm produce la serie con Nutopia. Jane Root, Nicola Moody, Michael Acton Smith e Chris Advansun sono i produttori esecutivi, e Sara Brailsford e Fiona Caldwell sono i co-produttori esecutivi. A World of Calm rappresenta il primo progetto di HBO Max nello spazio salute e benessere. "Con la quantità di stress e caos che stiamo sperimentando in questo momento particolarmente difficile, dovremmo usare tutti un aiuto per rilassarci e A World of Calm è qui per aiutarci" ha dichiarato Jennifer O'Connell, vice presidente esecutiva della sezione non-fiction e programmi per i bambini di HBO Max.

La sinossi della serie è la seguente: "Antidoto tempestivo per lo stress delle nostre vite moderne, ogni episodio della durata di mezz'ora condurrà gli spettatori in una viaggio immersivo in un altro mondo".