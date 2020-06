Kate Winslet sarà Lee Miller in un film biografico diretto da Ellen Kuras

Kate Winslet sarà la protagonista di The Lives of Lee Miller, progetto diretto da Ellen Kuras, che racconterà la storia della modella diventata corrispondente di guerra.

Per realizzare il progetto si potrà accedere a materiali inediti come foto e diari per delineare la sceneggiatura in vista dell'inizio di una produzione nella primavera 2021.

La sceneggiatura di The Lives of Lee Miller sarà firmata da Liz Hannah, già autrice di The Post e Long Shot, che adatterà per il grande schermo il libro scritto da Anthony Penrose.

Per raccontare la storia sarà possibile utilizzare le foto e i diari personali della donna. Il progetto racconterà la storia di Lee Miller, personaggio interpretato da Kate Winslet, mentre si sposta in prima linea durante la seconda Guerra Mondiale come fotogiornalista e intraprende una missione per portare alla luce le verità nascoste del Terzo Reich e si ritrova a dover fare i conti con il proprio passato.

La regista Ellen Kuras ha raccontato: "Come Lee, stiamo vivendo in un periodo in cui la verità si può persino discutere, la promessa di un'influenza politica è ciò che definisce ciò che è giusto e cosa è sbagliato. Lee Miller aveva la passione di esporre la verità che l'ha portata a fotografare le brutali realtà della seconda Guerra Mondiale che venivano pubblicamente sminuite e venivano taciute. Questo è un film che ci porta in un viaggio in cui si incontra lealtà e tradimento, ma alla fine rivela l'enigma che era Lee, come qualcuno che aveva nascosto le proprie verità dentro di sé. Sono estatica nel far parte del progetto che permette di portare questa storia in vita per un pubblico contemporaneo". La regista ha sottolineato: "Io e Kate abbiamo parlato spesso di collaborare a un nuovo progetto. La storia di Lee ci dà un'irresistibile opportunità di farlo con uno script firmato da Liz Hannah, un'autrice brillante che ammiriamo così tanto".

Kate Winslet: "Lee Miller era una magnifica esplosione di estremi. Una donna che ammiro tremendamente e che sono elettrizzata nell'interpretare in questo film". L'attrice ha sottolineato che la corrispondente è stata spesso incompresa e ritratta da una prospettiva maschile, mettendo da parte i suoi risultati e il suo coraggio. Miller, inoltre, nascondeva degli elementi della sua vita dalle persone che amava e conosceva.