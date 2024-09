Kate Winslet fan convinta dell'invecchiamento naturale: "Così i volti hanno più vita, più storia"

Da parecchi anni ormai Kate Winslet ha iniziato una 'battaglia' mediatica in favore dell'invecchiamento naturale, nonostante lavori in un'industria ossessionata dalla gioventù come Hollywood. L'attrice, sugli schermi dall'adolescenza, ha spiegato nuovamente i suoi motivi.

Intervistata da Harper's Bazaar, Winslet ha ribadito di rifiutare l'ossessione per l'eterna giovinezza dei suoi colleghi coetanei, spiegando il proprio punto di vista sulla questione, come già aveva fatto in passato in diverse occasioni.

Viva le rughe

"Le donne diventano più belle con l'età, sicuramente. I nostri volti diventano più rappresentativi di chi siamo, si adattano meglio alla nostra struttura ossea, hanno più vita, più storia. Le cose che trovo incredibilmente belle sono le rughe intorno agli occhi, i dorsi delle mani" ha esclamato l'attrice.

Kate Winslet è Lee Miller in una scena del biopic Lee

Secondo Kate Winslet, prendersi cura di se stessi è la chiave per rimanere in forma e sani:"Ho anche imparato che è importante prendersi cura di sé dall'interno, non solo come si mangia e come ci si prende cura di sé dal punto di vista nutrizionale ma come ci si prende cura di sé dal punto di vista del benessere mentale. Come ci si sente riguardo a sé stessi emotivamente, fisicamente, il proprio posto nel mondo. Come lo si attraversa, come lo si vive con integrità e sincerità".

Kate Winslet è convinta:"Penso che queste cose contino e queste cose emergano nel nostro aspetto e in come ci sentiamo. La bellezza è più una sensazione rispetto a qualcosa che si guarda". La star tornerà presto sul grande schermo nel ruolo della fotoreporter Lee Miller, nel biopic diretto da Ellen Kuras, al suo esordio alla regia.

Nel cast anche Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Andy Samberg, Noémie Merlant, Josh O'Connor e Alexander Skarsgård. Dopo essere stato distribuito il 13 settembre nel Regno Unito, Lee uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 20 settembre, in attesa di vederlo presto anche nei cinema italiani.