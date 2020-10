Kate Winslet star di Fake!, scritto e diretto da Scott Z. Burns

Kate Winslet sarà la protagonista del film Fake!, un progetto che sarà scritto e diretto da Scott Z. Burns.

Il lungometraggio sarà prodotto da Jennifer Todd e da MGM e vedrà l'attrice collaborare nuovamente con il filmmaker dopo aver recitato in Contagion, firmato proprio da Burns.

L'attrice Kate Winslet sarà la protagonista e la produttrice di Fake!, progetto ispirato al libro scritto da Jen McAdam con Douglas Thompson. Tra le pagine si racconta la storia vera di Jen McAdam e del suo coinvolgimento nella truffa OneCoin, promossa come una criptovaluta dalle finte società, con sede in Bulgaria, OneCoin Ltd (registrata a Dubai) e OneLife Network Ltd (registrata in Belize), entrambe fondate da Ruja Ignatova e Sebastian Greenwood.

Il progetto ha raccolto oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo e Ignatova era scomparsa nel 2017 evitando il suo arresto, venendo poi sostituita dal fratello Konstantin Ignatov. I leader dell'organizzazione sono scomparsi o arrestati.

McAdam era stata una vittima della truffa e ha fondato un gruppo di sostegno per le vittime dopo aver perso, con la sua famiglia e alcuni amici, oltre 300.000 dollari.

Scott Z. Burns ha recentemente firmato lo script di The Laundromat e ha firmato The Report, film con star Adam Driver e Annette Bening che ha ottenuto un'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico.