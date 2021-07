Kate Winslet: "L'abito della cerimonia degli Oscar di Titanic è il mio preferito di sempre"

Kate Winslet ha recentemente dichiarato che lo stress, il sudore e i tacchi alti sono valsi la pena durante la cerimonia degli Oscar di Titanic, grazie ad un abito semplicemente incredibile: quello indossato dall'attrice durante la 70esima edizione degli Academy Awards.

Oscar 2016: l'arrivo di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

La Winslet era stata nominata come migliore attrice per il suo ruolo in Titanic agli Oscar del 1998 e la star si è presentata con indosso un abito Givenchy verde smeraldo con ricami dorati e bolero abbinato, disegnato su misura da Alexander McQueen.

"Era come una scultura ricamata", ha detto Kate a proposito dell'abito. "Devo essere onesta, il vestito non era comodo da indossare. Lasciamo perdere da seduta. Ma ne è valsa la pena perché l'aveva realizzato lui ed è il mio vestito preferito tra tutti quelli che ho indossato".

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio agli Academy Awards 2016

Durante l'intervista di People Magazine, Kate ha anche parlato dell'essere stata nominata Global Ambassador di L'Oréal Paris e dell'emancipazione delle giovani registe con il nuovo premio istituito dal marchio di bellezza, chiamato Lights on Women Award: "Questo momento sembra così unico perché questa è una nuova alba per tutte le donne. Penso che ci stiamo prendendo cura l'una dell'altra. Per me, questa è L'Oréal".