Kate Middleton non tornerà in pubblico a breve: l'aggiornamento sulla sua salute preoccupa i sudditi

Kate Middleton non tornerà agli impegni pubblici in tempi brevi. L'aggiornamento sulla salute della principessa del Galles, il primo da quando è stata resa nota la sua malattia, arriva direttamente da Kensington Palace ma non suona poi così rassicurante per i sudditi, che, dallo scorso 22 marzo, aspettano con il fiato sospeso.

Il messaggio che un portavoce di Kensington Palace ha affidato alla BBC dice esattamente che: "Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico". Il royal correspondent Sean Coughlan aggiunge che le prossime uscite pubbliche di Kate Middleton sicuramente non saranno imminenti. Tuttavia le fonti di palazzo assicurano che la principessa sta continuando a seguire tutte le attività benefiche di cui è madrina, pur a distanza. La Middleton sta seguendo con particolare attenzione la Royal Foundation Centre for Early Childhood, che si occupa del sostegno alla maternità e alla prima infanza, e che da sempre sta molto a cuore alla consorte dell'erede al trono del Regno Unito. Il responsabile dell'organizzazione ha dichiarato che Kate è stata "entusiasta" dell'ultimo rapporto della fondazione e che la campagna di raccolta fondi sta "andando avanti mentre lei si riprende".

Le notizie più o meno preoccupanti su Kate Middleton si stanno ormai riconrrendo dallo scorso 17 gennaio, nel giorno in cui un comunicato reale informava dell'operazione all'addome a cui la principessa era stata sottoposta. Tra speculazioni via via sempre più fantasiose (gravidanze, fughe, tradimenti, controfigure), è stata lei stessa, il 22 marzo, a rivelare al mondo di essere malata di cancro.