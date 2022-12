Kate Hudson e Danny Strong intervengono sui "nepo baby" ricordando l'importanza del talento e del duro lavoro

Kate Hudson ha commentato, come accaduto in precedenza con Jamie Lee Curtis, i recenti articoli sui nepo baby, ovvero le star che si sono fatte strada nel mondo di Hollywood e hanno dei genitori e dei legami in famiglia già nel settore.

L'attrice è stata intervistata da The Independent, condividendo la propria opinione sulla questione che la riguarda molto da vicino, essendo la figlia di Goldie Hawn e Bill Hudson.

Rispondendo alle domande, Kate Hudson ha dichiarato: "La cosa del nepotismo, voglio dire... Non mi importa realmente. Guardo i miei figli e siamo una famiglia di narratori, è decisamente nel nostro cuore. Le persone possono chiamarlo in qualsiasi modo, ma non cambierà nulla".

L'attrice ha sottolineato: "Penso ci siano in realtà dei settori in cui sia più comune. Forse nel mondo delle modelle? Lo vedo in certi settori molto più di quanto lo noti a Hollywood. Alle volte sono in alcuni incontri di lavoro in cui penso 'Aspetta, di chi è questo figlio? Questa persona non sa nulla!'. Non mi importa da dove provieni o quale sia il tuo rapporto nel settore, se lavori duramente e ottiene dei buoni risultati, non ha importanza".

Jamie Lee Curtis contro gli articoli sui "nepo baby": "Ideati per provare a sminuire, denigrare e ferire"

Sull'argomento "nepo baby" è intervenuto oggi anche il regista, produttore e sceneggiatore Danny Strong, dichiarando via Twitter: "Con alcune eccezioni, i figli delle celebrità che hanno una carriera nella recitazione lo fanno perché sono degli attori fantastici: è l'unico modo in cui vengono scelti per i cast in modo consistente. I registi e i produttori non vogliono attori mediocri nei loro film e nelle serie tv".

Il filmmaker ha poi aggiunto che i vantaggi sono solo all'inizio della carriera perché possono avere più facilmente accesso agli agenti e ai produttori, potendo così avere più possibilità di ottenere un'audizione, e di avere qualcuno che possa dare loro consigli sulla recitazione, su come comportarsi sul set o affrontare gli ostacoli.

Strong ha ribadito: "Conosco molti attori che hanno avuto grandiose carriere senza vantaggi legati alla famiglia. Infatti, quasi ogni attore, sceneggiatore, regista che conosco non ha avuto questi vantaggi. Ripeto, questa carriera è competitiva come l'atletica a livello dei professionisti, puoi essere a questo livello o non puoi. E pochi possono farlo".

Danny è stato però sommerso dalle critiche di chi sostiene che senza i contatti giusti sia molto più difficile riuscire a iniziare e ad avere una carriera. La sua risposta è stata: "Ci sono migliaia di persone comuni che hanno delle incredibili carriere in campo artistico. Lo fanno con talento, preparazione, perseveranza, dedizione e passione. Trovo che le persone senza connessioni abbiano più spesso successo rispetto a quelle che le hanno grazie a quello che hanno dovuto fare per arrivare dove sono".