Kate Becksinsale risponde con ironia alle critiche di un troll: "Sei uno spasso, frequentiamoci!"

Kate Beckinsale ha risposto con grande ironia a chi la criticava per l'abbigliamento con cui va in palestra. L'attrice, che ha quarantacinque anni, aveva condiviso nella giornata di ieri uno scatto che la ritraeva con un look sportivo che ha attirato l'attenzione di più di un troll sui social.

L'attrice Kate Beckinsale ha accompagnato la foto con una didascalia in cui diceva: "Quando sei in ansia, indossa almeno due paia di pantaloni e più di un reggiseno semplicemente per legare qualsiasi cosa che potrebbe farsi prendere dal panico e uscire". La sua amica e collega Selma Blair aveva replicato dichiarando con simpatia sottolineando l'avvenenza della star di Underworld, ma tra i commenti negativi c'era anche quello di una persona che le ha scritto: "Ti vesti da teenager, ma sei una donna più matura". Le parole del troll non hanno però avuto delle conseguenze negative sull'umore della star che ha risposto divertita: "O mio dio, sei uno spasso! Possiamo frequentarci".

Kate Beckinsale aveva già dovuto rispondere a molti commenti negativi sui social dopo che era emersa la notizia del suo legame con Pete Davidson, che ha venti anni meno di lei. Il loro rapporto, confermato da alcune foto che li ritraevano insieme, aveva scatenato le critiche a causa della differenza di età, ma l'attrice britannica aveva replicato in più occasioni ironizzando sulle parole che le erano state rivolte. La relazione non è comunque durata a lungo e nel mese di aprile è emersa la notizia con cui si confermava che i due sono rimasti solo amici.