Kate Beckinsale racconta il suo infortunio più bizzarro "in hotel, nonostante abbia fatto tanti film d'azione"

Kate Beckinsale, durante l'ultimo episodio del The Late Late Show con James Corden, ha parlato del suo infortunio più bizzarro, rivelando che il suo addestramento come star di film d'azione non l'ha aiutata contro il suo nemico inaspettato: un paio di leggings.

Underworld - Blood Wars: Kate Beckinsale in un momento del film

"Dopo aver girato ottocento o novecento film d'azione, mi sono fatta male indossando un paio di leggings nella mia stanza d'albergo." Ha raccontato la Beckinsale. "Mi stavo vestendo, ero seduta, me li sono infilati e quando mi sono alzata ho sentito questo dolore terribile."

"Mi è sembrato che una specie di corda di chitarra si fosse spezzata nella mia coscia, è stato orribile. Voglio dire, è stato più doloroso di un parto o di qualunque altra cosa." Ha continuato l'attrice. "Non riuscivo camminare, non riuscivo a sdraiarmi, non riuscivo neanche più a sedermi. Non potevo fare niente."

Jolt: Kate Beckinsale in un primo piano

Kate Beckinsale in seguito è stata portata in ospedale: era paralizzata, quindi i paramedici hanno avuto la brillante idea di stenderla su un lenzuolo e sollevarla "come una salsiccia" su una barella. L'attrice ha concluso l'intervista scherzando sul fatto che i leggings sono il "nuovo pericolo" del nostro tempo.