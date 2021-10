Kate Beckinsale: "Ho un QI molto alto ma questo ha danneggiato la mia carriera"

Kate Beckinsale è un piccolo genio. Ad averlo rivelato è stata la stessa attrice nel corso della sua partecipazione allo show condotto da Howard Stern.

La chiacchierata tra Kate Beckinsale e Howard Stern nel corso della puntata di mercoledì del suo show è stata incentrata sul QI della protagonista di Pearl Harbor che, secondo lei, avrebbe danneggiato la sua carriera. Stern conosceva le capacità intellettive della Beckinsale e le ha chiesto il livello preciso del suo QI.

L'attrice, tuttavia, non lo ricordava e ha fatto ricorso a sua madre attraverso una telefonata. Presto detto! Kate Beckinsale raggiunge un QI di 152. Adesso arriva il colpo di scena. Secondo la protagonista di Pearl Harbor, infatti, i medici le avrebbero detto che, se avesse avuto un QI inferiore di circa il 30%, avrebbe condotto una vita migliore.

Ciò che non torna riguarda la dichiarazione dell'attrice secondo cui il suo elevato QI avrebbe danneggiato la sua carriera. In che modo non è dato saperlo! Infine, Howard Stern ha chiesto all'attrice come comportarsi nel caso in cui il fidanzato non abbia lo stesso livello di QI. Secondo Kate Beckinsale, la simpatia e l'ironia possono ovviare a qualsiasi problema in tal senso!