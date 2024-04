Kate Beckinsale, il motivo del suo ricovero in ospedale: 'Sopravvissuta a problemi di stomaco'

Kate Beckinsale ha accennato sui social ai recenti problemi di salute di cui è stata vittima qualche settimana fa. L'attrice ha condiviso su Instagram delle foto in cui indossa una t-shirt con la scritta 'Sopravvissuta a problemi di stomaco' a poco più di un mese dal suo ricovero in ospedale.

Nella didascalia, Beckinsale ha inserito anche un cuore e l'emoji di un braccio muscoloso per trasmettere la forza con la quale sta cercando di attraversare questo periodo.

Periodo in ospedale

Kate Beckinsale ha condiviso immagini dall'ospedale e ha ringraziato sua madre per averla sostenuta. In passato la star aveva già subito dei ricoveri in ospedale. Nel 2019, era stata ricoverata a causa della rottura di una cisti ovarica, che le aveva impedito di partecipare alla cerimonia degli Screen Actors Guild Award:"Ho scoperto che la cisti ovarica e la morfina mi fanno piangere. Sono così grata a tutti coloro che si sono presi cura di me" aveva scritto all'epoca.

Nel 2021, Beckinsale aveva raccontato di essere finita in ospedale dopo essersi ferita alla schiena mentre era impegnata ad indossare un paio di leggings:"Ero nella mia stanza d'albergo mentre indossavo un paio di leggings, e poi è sembrato che si spezzasse una specie di corda della chitarra ed è stato tutto orribile, peggio di un parto complicato" aveva dichiarato ospite da James Corden "Non riuscivo a sedermi o stare in piedi o fare nulla".

I fan hanno accolto con felicità la notizia del ritorno a casa di Kate Beckinsale, dedicandole messaggi di affetto tra i commenti:"Bentornata a casa, Kate. Sono contento che tu stia finalmente meglio e che ti sia ripresa"

Kate Beckinsale è nota per la sua partecipazione a diverse commedie come Serendipity al fianco di John Cusack e Cambia la tua vita con un click, nel quale recita al fianco di Adam Sandler. È famosa anche per la saga di Underworld nel ruolo di Selene e per l'acclamata performance in Amore e inganni, tratto da Lady Susan di Jane Austen.