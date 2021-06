Kate Beckinsale star di Prisoner's Daughter, film diretto da Catherine Hardwicke

Kate Beckinsale sarà la protagonista di Prisoner's Daughter, il nuovo film che verrà diretto dalla regista Catherine Hardwicke.

Il progetto è stato scritto da Mark Bacci e racconterà la storia di un uomo dal passato criminale.

Un'occasione da Dio: la bella Kate Beckinsale in un'immagine del film

Catherine Hardwicke ha dichiarato presentando il progetto: "La sceneggiatura di Mark Bacci è uno sguardo onesto e personale a una famiglia profondamente divisa, elemento simile al mio primo film Thirteen - Tredici anni con protagoniste Evan Rachel Wood e Holly Hunter. Con Prisoner's Daughter voglio immergere totalmente lo spettatore nel mondo intenso del personaggio affidato a Kate Beckinsale, mentre lei, suo padre e il suo giovane figlio cercano di guarire il trauma generazionale che segna la loro famiglia e provano a trovare un nuovo modo per andare avanti".

Al centro della trama c'è un ex criminale duro e orgoglioso che sta faticando per provare a riallacciare i rapporti con la sua unica figlia e con il nipote. L'uomo inizia a trovare un modo per riconciliarsi con la sua famiglia, ma il suo passato violento ritorna a farsi strada nella sua vita.

Tra i produttori e finanziatori del lungometraggio ci sarà anche Marina Grasic che ha dichiarato: "Siamo impegnati a realizzare film che riflettono gli ostacoli e i problemi affrontati non solo dagli americani, ma anche dagli spettatori di tutto il mondo. Siamo onorati nel lavorare con Catherine e Kate, due artiste che possono portare in vita questa storia importante in grado di ispirare".

Kate Beckinsale, prossimamente, sarà la protagonista del film Farming e di El Tonto, oltre a essere attualmente impegnata nelle riprese della comedy Guilty Party.