Kate Beckinsale star di Canary Black, thriller diretto da Pierre Morel

Kate Beckinsale sarà la protagonista del thriller Canary Black, il nuovo progetto diretto da Pierre Morel.

Le riprese del film inizieranno verso la fine del 2022 e la sceneggiatura è stata firmata da Matthew Kennedy.

In Canary Black, l'attrice Kate Beckinsale interpreterà l'agente della CIA Avery Graves che viene ricattata da alcuni terroristi che vogliono tradisca la sua nazione per salvare il marito, che è stato rapito.

Esclusa dal suo team, la donna si rivolge ai suoi contatti nel mondo criminale per sopravvivere e scoprire dove si trova ciò che vogliono i rapitori. Tradita a ogni svolta, la donna deve fidarsi solo del suo addestramento e delle sue capacità di combattere in una corsa mortale per consegnare quello che potrebbe portare a una crisi globale.

Il regista Pierre Morel ha recentemente diretto Peppermint con star Jennifer Garner. Canary Black sarà prodotto e finanziato da Anton (Greenland Migration), che si occuperà anche dello sviluppo e degli accordi che verranno stretti.

Beckinsale ha recentemente concluso le riprese di El Tonto, una commedia scritta e diretta da Charlie Day, e Prisoners Daughter di Catherine Hardwicke accanto a Brian Cox.