Karol, un uomo diventato Papa: stasera su Canale 5 il film TV su Karol Wojtyla

Torna stasera su Canale 5, alle 21:40, Karol, un uomo diventato Papa, film per la TV del 2005 diretto da Giacomo Battiato, mandato in onda per la prima volta, come miniserie in due puntate, a pochi giorni dalla morte di Giovanni Paolo II. La risposta del pubblico in quel caso fu straordinaria, facendo registrare alla rete Mediaset una media di quasi 13 milioni di spettatori.

Karol, un uomo diventato Papa ripercorre la vita di Giovanni Paolo II. Orfano di madre da quando aveva nove anni, Karol Wojtyla nel 1939 è un ventenne studente universitario di Cracovia. Contrario all'uso della violenza, vive da vicino l'occupazione nazista della Polonia, tentando di opporsi agli invasori con la scrittura di drammi, il pellegrinaggio alla Basilica della Madonna Nera e il teatro clandestino. Gli orrori di cui è testimone lo spingono a prendere i voti, iniziando così un sacerdozio che nel segno dell'anticomunismo lo porterà ad essere eletto papa il 16 ottobre 1978.