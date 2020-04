Karen Gillan, Aaron Paul e Jesse Eisenberg star del film sci-fi Dual

Karen Gillan, Aaron Paul e Jesse Eisenberg saranno i protagonisti del film sci-fi intitolato Dual.

Il progetto verrà prodotto da XYZ Films e le riprese, almeno per ora, sono previste alla fine dell'estate.

Il film sarà scritto e diretto da Riley Stearns (The Art of Self Defense). Al centro della trama di Dual ci sarà una donna (Karen Gillan) che, dopo aver scoperto di avere una malattia in fase terminale, decide di sottoporsi a una procedura che prevede la clonazione, sperando di rendere meno forte il dolore ai suoi amici e alla sua famiglia. Quando la ragazza miracolosamente si salva, non riesce a fermare la richiesta in tempo e si ritrova alle prese con un duello mortale.

Nel cast, oltre ad Aaron Paul e Jesse Eisenberg, ci saranno anche Beulah Koale e Martha Kelly.

L'attrice è ritornata recentemente sul grande schermo con il film Jumanji - The Next Level, mentre Paul è tra i protagonisti della terza stagione di Westworld ed Eisenberg è stato uno dei protagonisti del sequel di Benvenuti a Zombieland.