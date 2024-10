Karate Kid: svelato il titolo del nuovo film del franchise

Sta per tornare al cinema uno dei franchise più amati nella storia del grande schermo, e il progetto, a cui ha lavorato Sony Pictures, finalmente ha un titolo ufficiale. Il nuovo capitolo della saga di Karate Kid verrà distribuito nella primavera del 2025.

Dopo settimane di voci e speculazioni intorno al film, finalmente la produzione ha annunciato la scelta del titolo che accompagnerà i fan della saga cult nelle sale cinematografiche per una nuova avvincente avventura nel mondo delle arti marziali.

Il titolo

Il film s'intitolerà ufficialmente Karate Kid: Legends e sarà nelle sale dal 30 maggio 2025. Un nuovo capitolo che vedrà la collaborazione di due star come Ralph Macchio e Jackie Chan e una serie di altri personaggi che daranno vita alla trama.

Una scena di Per vincere domani - Karate Kid

Al momento, i dettagli della trama restano un segreto. Tuttavia, Karate Kid: Legends dovrebbe fondere la storia di Macchio, che ha interpretato il ruolo principale nel film del 1984, Per vincere domani - Karate Kid, e quella di Chan, che recitò nel film del 2010 al fianco di Jaden Smith.

Ralph Macchio tornerà nel ruolo di Daniel LaRusso in versione ormai adulta, vincitore originale dell'All-Valley Karate Championship e ora maestro di arti marziali. Jackie Chan sarà nuovamente Mr. Han, un uomo che vive in Cina, segretamente maestro di karate, che prende sotto la propria ala il personaggio di Smith. Non è chiaro se Jaden Smith parteciperà o meno al film.

Il cast del film include anche Ben Fong, Joshua Jackson, Ming-Na Wen, Shaunette Renée-Wilson e Aramis Knight. Karate Kids: Legends ha terminato le riprese ad inizio anno ed è stato diretto da Jonathan Entwistle su sceneggiatura di Rob Lieber. I genitori di Jaden Smith, Will Smith e Jada Pinkett hanno prodotto il film con la loro casa di produzione Westbrook Studios, insieme a Columbia Pictures.