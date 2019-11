Karate Kid, su Netflix in streaming da oggi!

The Karate Kid - Per vincere domani arriva su Netflix dal 1 novembre: disponibile in streaming il celebre film iconico del 1984 con il maestro Miyagi.

Karate Kid torna oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: in scena torna il primo capitolo della saga del maestro Miyagi e Daniel LaRusso, capostipite di quattro sequel e un reboot, che hanno contribuito a riaccendere l'interesse di milioni di persone in tutto il mondo verso il karate e le altre discipline orientali.

Il primo capitolo della tetralogia diretta da John G. Avildsen si intitola Karate Kid - Per vincere domani (1984). La pellicola che, oltre a segnare la fama di Ralph Macchio, nel ruolo del giovane protagonista Daniel LaRusso, è valsa una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista a Noryuki "Pat" Morita. Nell'immaginario collettivo, indimenticabile la frase cult pronunciata dal Maestro Miyagi - interpretato proprio da Morita - durante uno dei primi allenamenti con il giovane Daniel:

"Prima lava tutte le macchine. Poi le lucidi, con la cera. Devi dare la cera con la mano destra e la devi togliere con la sinistra. Dai la cera, togli la cera. Il respiro lo prendi con il naso e lo emetti dalla bocca. Dai la cera, togli la cera. Non dimenticare il respiro: è molto importante".

Karate Kid - Per vincere domani è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.