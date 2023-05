Karate Kid: Jackie Chan potrebbe tornare nel prossimo film del franchise?

Secondo quanto riportato da Discussing Films, Jackie Chan sarebbe in trattative per tornare in un nuovo film del franchise di Karate Kid che dovrebbe essere diretto da Jonathan Entwistle.

Jackie Chan dovrebbe riprendere il ruolo di Mr. Han, già interpretato nel 2010 in The Karate Kid: La leggenda continua, con Jaden Smith e diretto da Harald Zwart. Il remake seguiva il dodicenne Dre Parker (Smith) che si trasferisce in Cina e si ritrova come un pesce fuor d'acqua. Quando inizia a essere vittima di bullismo da parte dei ragazzi del posto, il signor Han interviene per insegnare a Dre l'arte del Kung Fu.

Sebbene non sia chiaro se Jaden Smith tornerà in qualche veste nel nuovo film di Jonathan Entwistle, la sua collaborazione con Jackie Chan è stata molto apprezzata e ha ricevuto una nomination collettiva come Favorite On-Screen Team ai People's Choice Awards. Chan ha vinto anche il premio Favorite Butt Kicker ai Kids' Choice Awards per il film.

Entwistle è noto per aver diretto The End of the F***ing World e I Am Not Okay with This per Netflix ed è stato anche vociferato come regista di un prossimo film sui Power Rangeres. Nell'ultimo periodo ha sviluppato un biopic su Fred & Ginger con Margaret Qualley e Jamie Bell e ha diretto alcuni episodi di Hello Tomorrow! per Apple TV+.