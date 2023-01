Kanye West si è sposato due mesi dopo il divorzio da Kim Kardashian: ecco con chi!

Kanye West ha "sposato" l'architetto Bianca Censori due mesi dopo il divorzio da Kim Kardashian. Il rapper, 45 anni, avrebbe celebrato una cerimonia privata con Bianca e i due sono stati avvistati con le fedi nuziali.

Kanye West è stato fotografato per la prima volta con la fede al dito la settimana scorsa e le fonti dicono che l'anello simboleggerebbe il suo impegno con lei dopo la cerimonia. Nonostante la cerimonia nuziale, tuttavia, l'unione non sarebbe legale perché la coppia non risulta aver depositato un certificato di matrimonio, come riporta il Daily Mail.

Non è chiaro da quanto tempo si conoscano o da quanto si frequentino, ma Bianca è entrata a far parte dell'azienda Yeezy di Kanye nel novembre 2020. È indicata come capo architetto e si è assicurata la posizione dopo aver conseguito un master in progettazione edilizia presso l'Università di Melbourne, in Australia.