Kanye West inizia la sua campagna elettorale per la presidenza

Kanye West sembra davvero determinato nel portare avanti la sua campagna presidenziale e nella giornata di oggi dovrebbe svolgersi un evento in South Carolina.

Il rapper, in passato sostenitore di Trump, dovrebbe apparire in pubblico per parlare dei suoi obiettivi politici.

Il sito Politico ha infatti svelato che presso l'Exquis Event Center di North Charleston, in South Carolina, si svolgerà un evento a favore della campagna di Kanye West. Tutte le persone dovranno firmare dei documenti in cui dichiarano di essere consapevoli dei potenziali rischi legati al COVID-19, indossare mascherine protettive e mantenere le distanze dagli altri partecipanti.

L'artista aveva annunciato il 4 luglio di volersi proporre come possibile presidente degli Stati Uniti, presentando i documenti come affiliato del partito The Birthday Campaign. Poche ore fa, inoltre, aveva chiesto ai suoi follower si Twitter di firmare una petizione per poterlo inserire nella lista dei possibili candidati in South Carolina, tuttavia la sua richiesta non sembra verrà accolta a causa delle scadenze previste per i candidati indipendenti, già da tempo superate.

Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the websitehttps://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm — ye (@kanyewest) July 18, 2020

In alcuni stati, nonostante le tempistiche previste, Kanye West ha potuto far inserire il proprio nome nella lista dei candidati grazie al pagamento di una penale, come avvenuto in Oklahoma, mentre in altri le scadenze sono state estese ad agosto o settembre permettendo a chi ha il numero di firme di sostenitori previsto di iniziare la propria corsa alla Casa Bianca.