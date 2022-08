Kaley Cuoco, la star de L'Assistente di Volo nella nuova serie tv Based on a True Story

La star de L'Assistente di Volo Kaley Cuoco ha nei piani un nuovo progetto televisivo per la piattaforma streaming Peacock, Based on a True Story.

Sarà Based on a True Story il prossimo progetto televisivo di Kaley Cuoco. L'attrice de L'Assistente di Volo ha firmato un accordo per due stagioni di una nuova serie tv prodotta da Peacock.

La piattaforma streaming di NBUniversal sta sviluppando un nuovo show, una commedia thriller ideata dai produttori di The Boys e Ozark Craig Rosenberg e Jason Bateman, nella quale Kaley Cuoco interpreterà uno dei protagonisti.

Based on a True Story sarà infatti incentrata sulle vicende di "un agente immobiliare, un idraulico e una ex-star del tennis le cui vite entreranno inaspettatamente in collisione, e andrà a smascherare l'ossessione dell'America con il true crime e per le tavolette del water con sistema slow-close". Cuoco vestirà i panni dell'agente immobiliare Ava Bartlett, mentre non conosciamo ancora l'identità degli altri interpreti principali.

L'annuncio del nuovo show per Cuoco ha fatto automaticamente sorgere qualche dubbio sull'eventuale presenza dell'attrice a una potenziale terza stagione della serie HBO Max L'assistente di volo - The Flight Attendant, ma al momento è ache da vedere se questa rimarrà solo un'idea o entrerà effettivamente in produzione.