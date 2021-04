Kaley Cuoco svela quale attore le ha insegnato come fare sesso per finta sul set

L'attrice di The Big Bang Theory Kaley Cuoco ha recentemente rivelato di aver appreso da un suo collega attore come comportarsi nelle scene di sesso sul set.

Kaley Cuoco sarà anche una veterana della tv, ma di recente ha raccontato che c'era ancora qualcosa con cui, fino a poco tempo fa, non aveva ancora dimestichezza: le scene di sesso. Tanto che è dovuta ricorrere all'aiuto e agli insegnamenti di un suo collega in The Flight Attendant per fingere una scena calda senza imbarazzi.

The Big Bang Theory: Kaley Cuoco e Jim Parsons in una scena dell'episodio The Hofstadter Insufficiency

Nella serie tv originale di HBO Max, infatti, la Cuoco, che interpreta la protagonista Cassie Bowden, ha dovuto girare delle scene di sesso decisamente diverse da quelle che si vedevano anche in The Big Bang Theory. "I canali come CBS, dove vai in onda tipo alle otto di sera, sono un po' diversi da HBO Max. Questa era una scena di sesso di quelle vere" raccontava a USA Today.

Per questo, per acquisire dimestichezza, ha accettato i consigli della sua co-star Michiel Huisman, il Daario Naharis di Game of Thrones.

"Stavamo girando la nostra prima scena [di sesso] e ho notato che [Kaley] pur essendo sopra di me si teneva a distanza, non si era appoggiata sulle mie gambe. E dopo averla rifatta tre volte, la vedo tremare un po', e le dico 'Kaley, ma che stai facendo? Siediti!" ha ricordato Huisman in un'altra intervista (via PageSix).

E ha confermato poi Cuoco: "Quando hanno detto 'Azione' non stavo dando tutta me stessa. Ero così nervosa, e c'erano tutte queste regole di cose che potevi fare e cosa potevi toccare... Mi sono messa su di lui, ma mi reggevo con le dita dei piedi e con le mani mezze in aria. Michiel allora mi fa 'Ma che stai facendo? Sembra che tu ti stia cercando di tenerti in equilibrio su un WC pubblico'. E io 'Non so che sto facendo. E non ti toccherò finché non mi diranno che potrò toccarti'. Ma lui è scoppiato a ridere, e mi ha dovuto insegnare, con un po' d'imbarazzo, come fare sesso per finta".