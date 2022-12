Kaleidoscope: il trailer della serie non lineare di Netflix

Il trailer di Kaleidoscope è qui. Lo show Netflix uscirà il 1° gennaio 2023 e sta facendo largamente parlare di sé grazie alla sua struttura narrativa non lineare. In sostanza, gli otto episodi disponibili potranno essere guardati in ordine sparso e porteranno sempre a un unico finale. Non ci saranno quindi molteplici scenari possibili come in Black Mirror: Bandersnatch, il film interattivo connesso alla serie Black Mirror, ma lo spettatore avrà comunque la possibilità di personalizzare la propria esperienza dando precedenza a una prospettiva o un'altra.

Lo show ha un'anima crime e action, dato che racconterà di un tentativo di rapina alla cassaforte più inespugnabile del mondo. Un gruppo di ladri scassinatori tenterà infatti il colpaccio con un elaboratissimo piano fatto di corruzione, tradimenti e vendette personali, mentre il team di sicurezza aziendale e le forze dell'ordine cercheranno di proteggere l'ambito contenuto del caveau.

Cast e ispirazione

Nel cast di Kaleidoscope ci sono numerosi volti noti della serialità televisiva, tra cui Giancarlo Esposito (il Gus Fring di Breaking Bad), Paz Vega e Tati Gabrielle (la Prudence di Le terrificanti avventure di Sabrina), insieme a Rosaline Elbay, Jai Courtney, Peter Mark Kendall, Jordan Mendoza, Rufus Sewell, Soonjeong Son, Hemky Madera, Niousha Noor e Bubba Weiler.

Le vicende criminali dello show Netflix, in arrivo il 1° gennaio 2023, sono ispirate a fatti realmente accaduti e che hanno veramente dell'incredibile. Nel 2012, mentre l'uragano Sandy teneva in scacco la costa est degli Stati Uniti, un caveau bancario sotterraneo venne allagato, portando alla compromissione di un patrimonio stimato di circa 70 miliardi di dollari in obbligazioni. Non è mai stato reso noto l'effettivo ammontare dei danni o delle perdite, ma Kaleidoscope immagina un'alternativa alla storia decisamente più movimentata.