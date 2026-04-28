Kagurabachi è pronto a debuttare come anime: annunciata ufficialmente una data col trailer

Il fenomeno che ha sconvolto le classifiche di Shonen Jump ha finalmente un volto animato. Chihiro e la sua katana Enten sbarcheranno sugli schermi con una produzione che promette di riscrivere le regole del dark shonen moderno grazie a una regia d'autore.

Non era questione di "se", ma solo di "quando": Kagurabachi, il manga che ha polverizzato ogni record di popolarità su Manga Plus senza nemmeno avere un fotogramma animato a supportarlo, ha finalmente rotto gli indugi. Durante l'evento Jump Press di poche ore fa, è arrivata la conferma che tutti stavamo aspettando: l'anime è in fase di produzione e il debutto è fissato per aprile 2027.

Pesci rossi e codici binari: il delirio del marketing virale

Una data che sembra lontana, ma che in realtà rivela una corsa contro il tempo per cavalcare un hype che non accenna a sgonfiarsi. Al timone del progetto ufficialmente dichiarato dell'anime di Kagurabachi, troviamo CYPIC Studio, una scelta che punta tutto sulla freschezza visiva, supportata dai pesi massimi Cyberagent e Shochiku. Ma la vera notizia che ha fatto saltare sulla sedia gli appassionati è il nome del regista: Tetsuya Takeuchi. Parliamo di un autore capace di imprimere un dinamismo unico alle scene d'azione, l'uomo giusto per trasformare la danza mortale di Chihiro in un'esperienza visiva senza precedenti.

Se pensavate che l'annuncio sarebbe stato un banale comunicato stampa, non conoscete la spregiudicatezza di Shueisha. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una delle campagne di marketing più folli degli ultimi anni. Poster raffiguranti pesci rossi - l'emblema del potere di Chihiro - sono apparsi come funghi nelle principali città del mondo, ognuno con un QR code che rimandava a un sito web avvolto nel mistero.

I fan più smanettoni si sono trasformati in detective digitali, scoprendo che il nome del dominio era un codice binario che nascondeva i nomi delle tecniche della spada Enten: Aka, Kuro e Nishiki. "Dal Giappone, una nuova era sta per essere scolpita": questa frase, secca come un colpo di katana, ha accompagnato il countdown fino al reveal ufficiale.

Questa strategia non è solo fumo negli occhi, ma la prova tangibile che il publisher sta puntando cifre astronomiche su questo titolo, posizionandolo già allo stesso livello di mostri sacri come One Piece o Boruto. Il mercato ha fame di nuove icone e Chihiro ha tutta l'aria di voler occupare il trono con la forza.

Sangue, forgiatura e vendetta: perché Kagurabachi non è il solito shonen

Ma da dove nasce tutto questo amore per un ragazzo che forgia lame? La forza di Kagurabachi risiede nella sua anima noir, in quella capacità di mescolare la scherma soprannaturale con una violenza estetica che ricorda i migliori film d'azione d'autore.

La storia di Chihiro Rokuhira è un viaggio di sola andata verso la vendetta: il giovane cerca giustizia per il massacro del padre Kunishige, il più grande forgiatore di spade della storia, assassinato dalla spietata organizzazione di stregoni nota come Hishaku. Il fatto che il protagonista impugni l'ultima creazione del genitore trasforma ogni scontro in un confronto emotivo devastante.

Molti critici hanno già tracciato parallelismi con Jujutsu Kaisen o Demon Slayer, ma la verità è che l'opera di Takeru Hokazono possiede un'identità molto più affilata e matura. Il teaser trailer rilasciato mostra finalmente Chihiro in movimento, e la fluidità delle animazioni promette di rendere giustizia a quelle tavole che ogni domenica incolmano milioni di lettori all'app.

Con l'anime previsto per la primavera del 2027, la sensazione è che il genere battle shonen abbia appena trovato il suo nuovo, brutale punto di riferimento. Non resta che affilare le lame e attendere che il sipario si alzi definitivamente su questa nuova epoca di sangue e acciaio.