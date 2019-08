Juventus Napoli vietata ai campani, Salvatore Esposito di Gomorra: "Schifo e vergogna"

Juventus Napoli, partita vietata ai nati in Campania: l'attore Salvatore Esposito, celebre per il ruolo di Genny Savastano in Gomorra - la serie, ha commentato la decisione della Questura di Torino sul match in programma il 31 agosto.

"Si arriva alla vergogna, allo schifo e alla tristezza più totale. Il calcio è un gioco e voi lo state distruggendo" ha detto Salvatore Esposito, famoso per interpretare il personaggio di Genny Savastano nela serie Gomorra - La Serie.

La decisione, riportata sul sito della Juventus, ha scatenato la rabbia dei tifosi partenopei nati in Campania, che non potranno dunque accedere allo stadio a vedere i loro beniamini. Un provvedimento che non ha precedenti, in quanto l'unico fattore che in passato era stato preso in considerazione era solo la residenza nella stessa regione.

Difendiamo le nostre origini, la nostra terra e le nostre passioni a prescindere dalla squadra per cui facciamo il tifo . Il calcio è di tutti !!! #SayNoToRacism #ForzaNapoliSempre

"Sono nato a Napoli e ne sono fiero, sono nato in Campania e ne sono fiero, sono tifoso del Napoli e ne sono fierissimo. Volevo dire agli organi competenti, all'UEFA, alla FIFA, alla Lega Serie A, che fanno lotte contro il razzismo - "say no to racism" - e poi permettono che venga vietata la trasferta non solo ai tifosi di una determinata squadra, perché questo accade tutte le squadre, ma a chi è nato in una determinata zona e a chi è residente in una determinata regione, in questo caso la Campania. Di questo passo credo si arrivi alla vergogna, allo schifo e alla tristezza più totale. Il calcio è di tutti, dal ragazzino al nonno che vuole e deve andare allo stadio, perché questo è un gioco e voi questo gioco lo state distruggendo", ha aggiunto Salvatore Esposito, in piena polemica cosi come altri supporters campani. Nonostante alla partita Napoli Juve del 31 agosto manchino ancora alcune settimane, sembra proprio che la sfida tra due squadre sia già iniziata.

