Justin Timberlake arrestato: è in custodia per guida in stato di ebbrezza

Il cantante è stato fermato dalla polizia e ora si trova in stato di fermo negli Hamptons, come dichiarato dalle forze dell'ordine.

Justin Timberlake è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze a Long Island, nello stato di New York. Un rappresentante del dipartimento di polizia di Sag Harbor ha dichiarato che il cantante, nella mattinata di martedì, si trova ancora in custodia.

Una fonte avrebbe confermato che la popstar è stata fermata con l'accusa di guida in stato di ebbrezza dopo aver cenato all'American Hotel di Sag Harbor. Pare che Timberlake si stesse dirigendo dall'hotel verso la casa di un amico. Nel corso dell'operazione d'arresto, nessuno è rimasto ferito e il processo avverrà nel giro di poche ore.

In tour

Justin Timberlake è attualmente impegnato nel tour promozionale del suo ultimo album Everything I Thought It Was, dal titolo Forget Tomorrow World Tour, che prevede in tabellone i prossimi spettacoli allo United Center di Chicago il 21 e 22 giugno, prima di spostarsi al Madison Square Garden di New York il 25 e 26 giugno.

Justin Timberlake con Carey Mulligan e Oscar Isaac in A proposito di Davis

Le date del tour di Justin Timberlake continueranno negli Stati Uniti fino al 9 luglio, prima che inizi la seconda fase all'estero con una lunga tournée europea per il resto dell'estate fino all'autunno. Il ritorno della popstar in Nordamerica è previsto intorno al 7 ottobre, giorno in cui si esibirà al Barclay Center di Brooklyn a New York. Il tour dovrebbe concludersi il 20 dicembre.

Giovanissima star del Mickey Mouse Club, Justin Timberlake nel corso degli anni è diventato famoso in tutto il mondo dapprima come membro della boyband NSYNC, e poi come solista grazie ad album come Justified. Notevole anche il suo apporto al grande schermo in film come Edison City, Alpha Dog, Amici di letto, In Time, The Social Network di David Fincher, A proposito di Davis dei fratelli Coen e da doppiatore per Shrek terzo e Trolls.