Justin Timberlake a Britney Spears: "Ora che sei libera dovremmo assolutamente incontrarci!"

Justin Timberlake sembra essere felice per la sua ex fidanzata, Britney Spears, dopo che la tutela legale della popstar è stata notoriamente interrotta all'inizio di questo mese. Il 40enne, che si è scusato pubblicamente con la cantante lo scorso febbraio, a quanto pare "desidererebbe incontrarsi con Britney",

Secondo un insider di HollywoodLife "Justin è felice che La Spears stia finalmente vivendo la vita che desiderava da tanto tempo. Ama vederla abbracciare tutte le belle cose che le stanno accadendo ora che è fuori dalla tutela e non vuole intralciare la vita che sta cercando di ricostruirsi".

Secondo la fonte, "l'attore crede che la cantante di Toxic abbia apprezzato le sue scuse e spera che sappia che lui ci sarà sempre per lei, in ogni momento." "Justin non l'ha ancora contattata personalmente", ha rivelato l'insider. "Anche se ha intenzione di farlo e desidera che tutto ciò che potenzialmente potrebbero dirsi rimanga privato".

Nove mesi fa Justin Timberlake ha scelto Instagram per chiedere scusa pubblicamente alla star dopo l'uscita del biopic Framing Britney Spears: "Ho visto i messaggi e i commenti, ho visto la vostra preoccupazione e voglio rispondere. Sono terribilmente dispiaciuto per il periodo della mia vita in cui le mie azioni hanno alimentato il problema. Momenti in cui ho parlato a sproposito o non ho parlato quando avrei dovuto farlo. So di non aver fatto abbastanza, so di aver beneficiato di un sistema che giustifica la misoginia e il razzismo. Voglio scusarmi con Britney Spears e Janet Jackson perché voglio loro bene e le rispetto. So di aver fallito."