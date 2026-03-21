"Il mio cuore batte forte": diffuso il video integrale dell'arresto di Justin Timberlake

Il filmato dell'arresto di Justin Timberlake per guida in stato di ebbrezza, avvenuto nel 2024, è stato reso pubblico nonostante il tentativo della pop star di bloccarne la pubblicazione. Il cantante era stato fermato a Sag Harbour, ricca località balneare degli Hamptons, nello stato di New York, nel giugno del 2024.

Il video mostra i numerosi test richiesti dalla polizia per verificare l'urbiachezza del cantante, in evidente difficoltà, e l'intervento di un'amica che prova a intercedere con gli agenti in favore della popstar.

Justin Timberlake in una scena di Palmer

Che cosa mostra il video dell'arresto di Justin Timberlake?

"Ragazzi, sto solo seguendo i miei amici verso casa", si sente dire dal divo del pop 45enne alla polizia nel filmato diffuso da TMZ. Quando l'agente gli chiede informazioni sul veicolo, Timberlake precisa che si tratta di un'auto presa a noleggio per un paio di giorni. Alla domanda se fosse in visita alla zona, lui risponde

"Sì, sono in tour... sono in un tour mondiale". L'agente chiede chiarimenti, ma Timberlake risponde: "È difficile da spiegare... ehm... sono Justin Timberlake".

L'agente chiede quindi a Timberlake la patente e il libretto di circolazione, prima di invitarlo a scendere dal veicolo per accertarsi che fosse "idoneo alla guida" chiedendogli di eseguire una serie di test di sobrietà. Mentre la polizia gli punta una torcia negli occhi il cantante ammette: "Questi sono test difficili. Il mio cuore batte all'impazzata".

Perché Justin Timberlake non voleva che il video venisse diffuso

Justin Timberlake ha cercato di bloccare la diffusione del video perché temeva che umiliasse e screditasse la sua persona pubblica. Il filmato è stato reso pubblico dopo che Timberlake ha raggiunto un accordo venerdì 20 marzo con il dipartimento di polizia di Sag Harbor Village e le autorità locali, acconsentendo alla pubblicazione di una versione censurata del filmato della bodycam indossata dall'agente, secondo i documenti del tribunale ottenuti da PEOPLE.

"La diffusione pubblica di questo filmato causerebbe un danno grave e irreparabile alla reputazione personale e professionale di Timberlake, lo esporrebbe al pubblico ridicolo e alle molestie, e non servirebbe ad alcun legittimo interesse pubblico", si leggeva nella richiesta di blocco della diffusione del video presentata prima dell'accordo.

Timberlake ha acconsentito alla pubblicazione di una versione del filmato che "non costituisce un'indebita violazione della privacy personale", come si legge nei documenti. Il cantante è stato fermato dopo aver lasciato l'American Hotel and Restaurant di Long Island, New York, mentre era in macchina con la stilista Estée Stanley e suo marito Bryan Furst.

Nel filmato, Stanley chiede all'agente cosa stia succedendo e, in seguito, si offre di guidare dopo che l'agente esprime preoccupazione per Timberlake. Pochi istanti dopo, un agente ammanetta Timberlake e un altro chiede a Stanley se ha un modo per tornare a casa, dicendole a proposito di Timberlake: "A questo punto, viene con noi".

Di fronte allo stupore della donna, l'agente le risponde: "Guidava ubriaco. Ha fallito tutti i test". Poi informa Stanley che Timberlake sarebbe rimasto alla stazione di polizia di Sag Harbor fino all'udienza con il giudice la mattina successiva.

"Ragazzi, potete farmi un favore, perché vi piacevano 'Bye Bye Bye' o 'Sexyback'? Fatemi un favore", si vede Stanley chiedere alla polizia se può dare il telefono a Timberlake. Poi ottiene il permesso di guidare l'auto a noleggio fino a casa.

A Stanley viene poi concesso il permesso di guidare l'auto di Timberlake fino a casa, mentre lui lascia la scena sotto custodia della polizia.