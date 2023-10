La storia della rottura di Justin Timberlake e Britney Spears

Sono trascorsi più di due decenni dalla grande rottura di una delle coppie pop più famose di tutti i tempi: Britney Spears e Justin Timberlake sono state due vere e proprie icone degli anni 2000 ed è impossibile negare l'enorme impatto che quella relazione ha avuto sulla vita di entrambi. A confermarlo è il ruolo significativo di Timberlake nel libro di memorie di Britney intitolato The Woman in Me, nel quale la Spears ha rivelato di aver abortito dopo essere rimasta incinta di Justin.

Un wallpaper in bianco e nero di Britney Spears

Tutti coloro che sono cresciuti nei primi anni del nuovo millennio probabilmente ricordano le accuse, il video musicale Cry Me a River e le critiche affrontate da Britney Spears. Tuttavia, le pagine del nuovo libro della cantante forniscono ulteriori dettagli su quello che è realmente accaduto e, in seguito all'uscita delle memorie, il regista del video musicale che stava girando all'epoca ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla famigerata frase di rottura inviata tramite SMS. Ripercorriamo insieme le principali tappe della storia della rottura delle due stelle del pop statunitense.

Britney Spears rivela di essere stata "comatosa" dopo l'SMS di Justin Timberlake

Come ammesso dalla stessa pop star in The Woman in Me, l'infedeltà è stata la causa della separazione tra i due: la Spears ha confermato di essersi baciata con il coreografo Wade Robson. Tuttavia, quando Justin l'ha scoperto, la coppia ha congiuntamente deciso di andare avanti con la loro relazione. Probabilmente è proprio questo il motivo per cui Britney è rimasta così "devastata" quando, nel febbraio 2002, Timberlake le ha inviato un messaggio mentre lei era nel bel mezzo delle riprese di un video musicale. La Spears stava girando il video di Overprotected: The Darkchild Remix, e il regista Chris Applebaum ha ricordato che, all'improvviso, la cantante è scomparsa per 20-40 minuti durante le riprese. Quando l'ha trovata, quest'ultima in preda alle lacrime, gli ha mostrato un messaggio ricevuto da Justin Timberlake che diceva soltanto: "È finita!!!"

Applebaum ha espresso comprensione nei suoi confronti ma l'ha incoraggiata a completare il video per dimostrare a Justin che aveva "appena commesso il più grande errore della sua vita". Il regista stesso ha raccontato che Britney ha risposto dicendo: "Lo sai? È un'ottima idea. Gli mostrerò che ha perso la cosa migliore che abbia mai avuto." La cantante ha portato a termine il video, ma il periodo successivo alla rottura è stato brutale, come ha descritto nel suo libro: "Ero in uno stato comatoso in Louisiana, mentre lui se ne andava felicemente in giro per Hollywood." L'ex membro degli NSYNC, dopo la separazione, è stato dipinto come la vittima grazie ai suoi commenti pubblici e all'uscita del suo singolo Cry Me a River.

Justin Timberlake: "Ero deluso e arrabbiato dopo la rottura"

Wonder Wheel: una foto dell'attore Justin Timberlake

Nei mesi successivi, Timberlake stava promuovendo l'uscita del suo primo album da solista "Justified" e, prevedibilmente, le continue domande relative a Britney iniziavano ad infastidirlo. Il cantante all'epoca aveva detto che provava ancora troppo dolore per pronunciare la parola "rottura", dopo che la rivista People lo aveva nominato uno dei più ambiti cinquanta scapoli d'America: "Si arriva a un punto in cui ti addormenti piangendo di notte. Mi sembra di essere nel bel mezzo di una telenovela. So davvero cosa significhi avere il cuore spezzato ora."

In seguito il cantante decise di rilasciare un'intervista a Barbara Walters in cui spiegò di aver promesso a Britney Spears che non avrebbe parlato dei motivi della loro separazione. Quando la Walters gli chiese specificamente se Britney Spears lo avesse tradito, Justin rispose: "Non siamo perfetti. Non giudico nessuno. Penso che sia solo una situazione dovuta alla nostra giovane età. Era una relazione molto intensa, questo è certo."

Palmer: Justin Timberlake in un primo piano

L'anno successivo, tuttavia, il cantante pubblicò il singolo Cry Me a River, una canzone su un uomo che va avanti con la sua vita dopo essere stato tradito. Nel video musicale, Justin si vendica della sua ex, interpretata da una sosia della Spears. Nel libro del 2018 intitolato Hindsight: & All the Things I Can't See in Front of Me, Timberlake ha scritto: "Sono stato deluso. Sono stato arrabbiato. Ho scritto 'Cry Me a River' in due ore. Non avevo pianificato di scriverla. I sentimenti che provavo erano così forti che ho dovuto scriverlo e ho trasformato i miei sentimenti in qualcosa che le persone potessero ascoltare e, spero, comprendere. La gente mi ha sentito e l'ha capito perché abbiamo vissuto tutti una situazione del genere."

Britney Spears, le critiche dei media dopo la rottura e Cry Me a River

In The Woman in Me, Britney ha parlato del famigerato video realizzato da Justin, descrivendolo con le seguenti parole: "Una donna che assomiglia a me lo tradisce e lui gira triste sotto la pioggia" e affermando che dopo l'uscita del videoclip è stata inevitabilmente dipinta dai media come una "poco di buono" che aveva spezzato il cuore del ragazzo d'oro d'America.

Britney Spears in una foto promo

La cantante non ha parlato molto alla stampa in quel periodo, ma ha affermato di essere stata costretta a fare l'ormai famosa intervista del 2003 con Diane Sawyer, pesantemente criticata dopo l'uscita del documentario del 2021 Framing Britney Spears. Durante l'intervista, la giornalista ha fatto piangere la ventunenne con una serie di domande sull'ex fidanzato. Quando le è stato chiesto specificatamente di parlare del tradimento, Britney ha affermato: "Credo che ognuno abbia la sua versione della storia che lo fa sentire in un certo modo. Non sto dicendo che lui ha torto, ma non sto dicendo neanche che lui ha ragione." Dopo che Framing Britney Spears ha esplorato il trattamento ingiusto riservato alla Spears dopo la sua rottura con il cantante degli NSYNC, Justin Timberlake ha pubblicato un messaggio di scuse indirizzato alla sua ex-ragazza, ammettendo di aver "tratto beneficio da un sistema che condona la misoginia".